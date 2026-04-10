10 апреля, 12:47

Жители Владикавказа приняли за перестрелку взрыв на складе пиротехники

Обложка © МЧС Республики Северная Осетия — Алания

Жители Владикавказа испугались возможной перестрелки из-за взрывов на складе пиротехники. Люди в центре города услышали громкие хлопки и подумали, что началась стрельба. Позже выяснилось — на складе произошёл пожар с детонацией.

Те, кто живёт рядом со складом, сначала были в шоке, но вскоре оценили обстановку и поняли, что произошло на самом деле, передаёт 360.ru. Очевидцы добавили, что пожарные расчёты приехали очень быстро и сразу приступили к ликвидации последствий. На месте образовалась большая пробка из-за скопления спецтехники.

Из-под завалов во Владикавказе вытащили тело второго погибшего

Напомним, о взрывах во Владикавказе сообщили днём 10 апреля. Столб дыма с улицы Августовских Событий был виден по всему городу. По предварительным данным, причиной стал пожар на складе с просроченной пиротехникой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
