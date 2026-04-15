Арестован экс-начальник департамента здравоохранения Томской области

В Томской области суд вынес решение об аресте бывшего начальника департамента здравоохранения региона Роберта Фидарова. Срок заключения в СИЗО — два месяца. Чиновник подозревается в растрате и присвоении бюджетных средств. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«Постановлением Кировского районного суда Томска от 15 апреля в отношении Фидарова Р. О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата средств в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня», — говорится в тексте.

Фидаров возглавлял томский департамент здравоохранения с октября 2022 по февраль 2026 года. Ушёл он со службы в ведомстве по собственному желанию.

Ранее в Челябинской области были задержаны бывший заместитель генерального директора по производству ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Кравченко и его посредник Эдуард Новоселов.