15 апреля, 12:58

Арестован экс-начальник департамента здравоохранения Томской области

Обложка © VK / Роберт Фидаров

В Томской области суд вынес решение об аресте бывшего начальника департамента здравоохранения региона Роберта Фидарова. Срок заключения в СИЗО — два месяца. Чиновник подозревается в растрате и присвоении бюджетных средств. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«Постановлением Кировского районного суда Томска от 15 апреля в отношении Фидарова Р. О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата средств в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня», говорится в тексте.

Фидаров возглавлял томский департамент здравоохранения с октября 2022 по февраль 2026 года. Ушёл он со службы в ведомстве по собственному желанию.

Ранее в Челябинской области были задержаны бывший заместитель генерального директора по производству ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Кравченко и его посредник Эдуард Новоселов.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

