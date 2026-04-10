Осуждённый за взятки экс-замглавы МЧС Даудашвили просится на СВО

Бывший замначальника подразделения спецпожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили, осуждённый по коррупционным статьям, пытается добиться отправки в зону специальной военной операции. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

Инициатива исходит от самого осуждённого, который намерен заключить контракт для службы в зоне боевых действий. Для этого он обратился в суд с требованием обязать военный комиссариат оформить соответствующие документы.

Напомним, что летом 2025 года суд апелляционной инстанции подтвердил решение о изъятии активов у бывшего сотрудника МЧС. Часть активов, как установило следствие, была записана на родственников и приносила доход за счёт аренды. Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф по делу о коррупции. Этот срок был увеличен с учётом предыдущего приговора за хищение выплат.