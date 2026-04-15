Жена вице-консула Израиля устроила ДТП в центре Петербурга и попала на видео

В Петроградском районе Петербурга супруга вице-консула и начальника службы безопасности консульства Израиля Елия Бухрис на служебном автомобиле проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в «Газель» и Geely, сообщили пострадавшие водители. Леонид, ехавший на иномарке на зелёный свет, рассказал, что машина с дипномерами вылетела с другой стороны на красный.

«Трогались на зелёный. И всё, она на красный. Нас зацепила. Меня не очень сильно, а «Газель» вообще разворотило», — раскрыл детали ДТП мужчина.

Водитель «Газели» Юрий подтвердил, что его автомобиль получил серьёзные повреждения. В ГИБДД на разбор ДТП женщина не явилась, сославшись на дипломатический иммунитет, а вопрос о возмещении ущерба повис в воздухе. Муж участницы аварии затруднился дать комментарий, сославшись на языковой барьер.

«Я не понимаю эти слова. Я не русский, я не отсюда, я дипломат здесь», — сказал Бухрис Котов Шикма журналисту 78.ru.

Ранее в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами, которым управлял 23-летний сотрудник дипмиссии Германии Денис Хофманн. Его машина выехала из закрытого паркинга и сбила курьера службы доставки на байке.