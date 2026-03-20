В Петербурге немецкий дипломат сбил курьера и уехал с места ДТП

В Северной столице 2 марта произошло ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами, которым управлял 23-летний сотрудник дипмиссии Германии Денис Хофманн. Около 13:30 у дома №2 на Полтавской его машина выехала из закрытого паркинга и сбила курьера службы доставки на байке, сообщает 78.ru.

Немецкий дипломат сбил курьера. Видео © 78.ru

По данным издания, пострадавший поступил в больницу с сотрясением и ушибом колена. Как видно на записи с камер наблюдения, после аварии молодой дипломат покинул место происшествия, не дождавшись прибытия экстренных служб.

При этом Хофманн всё же подошёл к пострадавшему и поинтересовался его состоянием. Известно, что немецкий дипломат, работая в консульстве в Санкт-Петербурге, занимается юридической защитой, представляя интересы граждан ФРГ в судах РФ.

