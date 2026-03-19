Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 18:58

В Подмосковье грузовик сбил 10-летнюю девочку во дворе дома

В Подмосковье грузовик наехал на 10-летнюю девочку. Обложка © Telegram /Подмосковная полиция

В подмосковном Пушкино грузовик сбил 10-летнюю девочку на придомовой территории. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

Авария произошла примерно в 17:20 у одного из домов на улице Тургенева. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на ребёнка во время движения по дворовой территории.

В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

В Оренбурге BMW разорвало на части после удара об столб, погиб 20-летний пассажир
Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Ставропольском крае. Авария произошла на 492-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ладе Гранте» и допустил столкновение.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar