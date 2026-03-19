Два человека погибли, ещё 3 пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае

Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае. Об этом передаёт Госавтоинспекция региона.

Два человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Видео © Пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

18 марта в 12:25 на 492-м км автодороги «Астрахань–Элиста–Ставрополь» водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю «Лада Гранта», в результате чего допустил столкновение.

Водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта» (27-летние жители Красногвардейского округа) скончались на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Трёхлетний пассажир «Лады Гранты», а также 75-летний водитель и 39-летний пассажир «Лады Весты» (местные жители) госпитализированы в Петровскую больницу. Ребёнок перевозился без детского кресла.

Предварительно установлено: водитель автомобиля «Лада Веста» не является злостным нарушителем правил дорожного движения, имеет 30-летний стаж вождения. Для определения наличия алкогольного или наркотического опьянения у него произведён забор биологических жидкостей. Обстоятельства происшествия и степень ответственности участников продолжают устанавливать.

Ранее в ДТП на трассе «Новороссия» в Ростовской области погибли два человека. 70-летний водитель Kia Soul не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Omoda под управлением 46-летнего мужчины. Оба водителя погибли на месте.