В ДТП на трассе «Новороссия» в Ростовской области погибли два человека

На трассе «Р-280 Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель Kia Soul не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Omoda под управлением 46-летнего мужчины.

Оба водителя погибли на месте. Пассажиры Omoda — 43 и 19 лет — получили травмы и были госпитализированы.

Ранее смертельная авария произошла в Курортном районе Петербурга: 35-летний водитель автомобиля «Джили» ехал от Сестрорецка в сторону Горской и у дома № 216 по Приморскому шоссе врезался в стоящий на красный сигнал светофора «Хавал». От удара мужчина скончался на месте.