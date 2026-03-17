Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 23:06

В ДТП на трассе «Новороссия» в Ростовской области погибли два человека

На трассе «Р-280 Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель Kia Soul не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Omoda под управлением 46-летнего мужчины.

ДТП на трассе в Ростовской области. Видео © пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

Оба водителя погибли на месте. Пассажиры Omoda — 43 и 19 лет — получили травмы и были госпитализированы.

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Ранее смертельная авария произошла в Курортном районе Петербурга: 35-летний водитель автомобиля «Джили» ехал от Сестрорецка в сторону Горской и у дома №  216 по Приморскому шоссе врезался в стоящий на красный сигнал светофора «Хавал». От удара мужчина скончался на месте.

BannerImage

Обложка © пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar