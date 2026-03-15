Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 марта, 19:19

Смертельное ДТП произошло на светофоре в Курортном районе Петербурга

Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Курортном районе Петербурга произошла смертельная авария. Ночью 15 марта 35-летний водитель автомобиля «Джили» ехал от Сестрорецка в сторону Горской и у дома № 216 по Приморскому шоссе врезался в стоящий на красный сигнал светофора «Хавал».

Водитель погиб, врезавшись в стоящую на красный машину в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция

От удара водитель «Джили» скончался на месте. Водитель второй иномарки, 33-летний мужчина, в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Ранее в Ленинградской области на трассе в районе посёлка Сосново столкнулись рейсовый автобус Volgobus, следовавший из Санкт-Петербурга, и легковой автомобиль. После столкновения автобус с 19 пассажирами, среди которых был один ребёнок, съехал в кювет, а водитель авто и его пассажир погибли на месте от полученных травм.

Александра Мышляева
