Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры. По данным регионального МВД, Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии погибли пять пассажиров микроавтобуса.

«Погибли пять пассажиров «мерседеса»: двое мужчин, 2006 г.р., скончались на месте ДТП, женщина, 2004 г.р., скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, ещё двое граждан – женщина, 1998 г.р. и мужчина, 2006 г.р., позже скончались в медицинском учреждении», – говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Виновник аварии задержан.

Ранее в Ленинградской области на трассе в районе посёлка Сосново столкнулись рейсовый автобус Volgobus, следовавший из Санкт-Петербурга, и легковой автомобиль. От удара автобус съехал в кювет. В салоне находились 19 человек, включая одного ребёнка. Водитель легковушки и его пассажир скончались на месте от полученных травм.