Два чиновника не уступили друг другу дорогу на трассе и столкнулись

Под Арзамасом произошло ДТП с участием представителей муниципальных структур. В результате столкновения пострадали четыре человека. Видео публикует телеграм-канал Ni Mash.

Под Арзамасом в ДТП с участием чиновников пострадали четыре человека.

Авария случилась на южном объезде. По предварительным данным, водитель «Опеля» не уступил дорогу «Шкоде», после чего автомобили столкнулись. В одной машине находились сотрудник финансового управления и руководитель отдела образования администрации Первомайска. В другом авто ехали специалисты центра, обслуживающего образовательные учреждения.

Ранее Life.ru писал, что в ДТП на трассе «Новороссия» в Ростовской области погибли два человека. 70-летний водитель Kia Soul не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Omoda под управлением 46-летнего мужчины.