17 марта, 04:54

В Оренбурге BMW разорвало на части после удара об столб, погиб 20-летний пассажир

Обложка © Telegram / Полиция Оренбуржья

Жёсткое ДТП произошло в Оренбурге – там легковушку буквально разорвало на части после удара о столб. В результате аварии погиб молодой пассажир, ещё несколько человек получили травмы.

В Оренбурге автомобиль разорвало после удара о ЛЭП. Видео © Telegram / Оренбург

По данным правоохранителей, водитель автомобиля BMW двигался по улице Рокоссовского со стороны проспекта Победы, но не справился с управлением. Машину занесло, после чего она на высокой скорости врезалась в опору ЛЭП. Удар оказался настолько мощным, что автомобиль разлетелся на две части.

В региональном управлении МВД сообщили, что пассажир 2006 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и ещё двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал о резонансном ДТП в Санкт-Петербурге. Там автомобиль вылетел на тротуар и сбил сразу троих пешеходов, одного из них протащило на капоте. Женщина получила тяжелейшие травмы и оказалась в реанимации, а обстоятельства аварии до сих пор выясняются.

