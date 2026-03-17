В Оренбурге BMW разорвало на части после удара об столб, погиб 20-летний пассажир

Жёсткое ДТП произошло в Оренбурге – там легковушку буквально разорвало на части после удара о столб. В результате аварии погиб молодой пассажир, ещё несколько человек получили травмы.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля BMW двигался по улице Рокоссовского со стороны проспекта Победы, но не справился с управлением. Машину занесло, после чего она на высокой скорости врезалась в опору ЛЭП. Удар оказался настолько мощным, что автомобиль разлетелся на две части.

В региональном управлении МВД сообщили, что пассажир 2006 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и ещё двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

