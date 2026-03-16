Пешехода протащило на капоте: новые детали жёсткого ДТП в центре Петербурга

Стали известны подробности аварии на Загородном проспекте в Петербурге, где автомобиль сбил троих пешеходов на тротуаре. Один из пострадавших получил сотрясение мозга и ушиб рёбер. Мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По словам пострадавшего, перед столкновением он шёл в сторону Витебского вокзала и разговаривал по телефону. Сначала он услышал удар, а в следующую секунду сам оказался под машиной. Мужчину протащило на капоте, затем он ударился головой о лобовое стекло и упал на тротуар. К тому моменту рядом уже лежала пожилая женщина. Она не двигалась.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации Мариинской больницы в тяжёлом состоянии.П о предварительным данным, у неё диагностированы тяжёлые травмы, включая открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, гематому, разрыв сосудов и скопление крови в мозге. Её личность до сих пор не установили, так как документов при ней не было.

Очевидцы рассказали, что водитель Opel после наезда сразу вышел из машины, стал вызывать скорую и пытался оказать женщине первую помощь. Затем он поинтересовался состоянием второго пострадавшего. По предварительной информации, 56-летний мужчина за рулём Opel выехал на тротуар после столкновения со Škoda, которой управлял 20-летний водитель. Обстоятельства аварии уточняются.

А ранее в Курортном районе Петербурга произошла смертельная авария: 35-летний водитель автомобиля «Джили» ехал от Сестрорецка в сторону Горской и у дома № 216 по Приморскому шоссе врезался в стоящий на красный сигнал светофора «Хавал».