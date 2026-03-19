19 марта, 20:45

Четыре человека пострадали в результате ДТП со скорой помощью в Москве

В Москве на Нахимовском проспекте в районе дома № 45 легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, которая перевозила пациента. Life.ru публикует видео с места происшествия.

Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой на Нахимовском проспекте в Москве. Видео © Life.ru

Согласно предварительной информации, после столкновения карета скорой опрокинулась.

«Предварительно, в результате аварии пострадало четыре человека», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД РФ.

В настоящее время на месте инцидента работают представители Госавтоинспекции, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Два человека погибли, ещё 3 пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае
Ранее в подмосковном Пушкино грузовик сбил 10-летнюю девочку на придомовой территории. Авария произошла примерно в 17:20 у одного из домов на улице Тургенева. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на ребёнка во время движения по дворовой территории. В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Виталий Приходько
