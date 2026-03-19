Четыре человека пострадали в результате ДТП со скорой помощью в Москве
В Москве на Нахимовском проспекте в районе дома № 45 легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, которая перевозила пациента. Life.ru публикует видео с места происшествия.
Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой на Нахимовском проспекте в Москве. Видео © Life.ru
Согласно предварительной информации, после столкновения карета скорой опрокинулась.
«Предварительно, в результате аварии пострадало четыре человека», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД РФ.
В настоящее время на месте инцидента работают представители Госавтоинспекции, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.
Ранее в подмосковном Пушкино грузовик сбил 10-летнюю девочку на придомовой территории. Авария произошла примерно в 17:20 у одного из домов на улице Тургенева. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на ребёнка во время движения по дворовой территории. В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована.
