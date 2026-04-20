Актёр из фильма «Звёздный десант» Патрик Малдун умер в 57 лет

Американский актёр Патрик Малдун скончался 19 апреля в возрасте 57 лет от сердечного приступа. Больше всего зрители запомнили артиста по роли Зандера Баркалоу в культовом фильме «Звёздный десант» 1997 года. О смерти артиста сообщили родные.

В семье Малдуна называли Бобо, его вспоминают как невероятно щедрого человека с отличным чувством юмора и обаянием. Он любил людей и животных, умел дарить чувство безопасности и значимости. Жил на полную, в стиле рок-н-ролла.

В последний раз актёра видели на публике в марте на церемонии вручения премии «Сатурн». Он выглядел прекрасно и не жаловался на здоровье. У него остались возлюбленная, родители, сестра с мужем и двое племянников, которых он очень любил.

Патрик родился в Лос-Анджелесе, учился в Университете Южной Калифорнии, играл за футбольную команду. Широкую известность получил по ролям в сериалах «Спасённые звонком», «Дни нашей жизни» и «Мелроуз Плейс». Но больше всего зрители запомнили его по роли в фильме «Звёздный десант». Он также снимался во многих других фильмах, пробовал себя как продюсер и даже играл на гитаре и пел в британской группе Sleeping Masses. Последний фильм с его участием вышел в прошлом году, ещё одна картина должна выйти в этом году.

