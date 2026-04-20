Самый известный двойник Пугачёвой Алексей Золотов умер в 57 лет

«Официальный» двойник Аллы Пугачёвой Алексей Золотов скончался в возрасте 57 лет. О смерти артиста сообщила пресс-служба арт-фестиваля «Пугачёвская весна».

Пародист прославился благодаря поразительному вокальному сходству с примадонной. В своих выступлениях он общался со зрителями живым голосом, который был почти неотличим от голоса Аллы Борисовны.

«Лёша был очень талантливым и добрым человеком. Он очень-очень любил Аллу Борисовну, чувствовал её как никто другой, поскольку большую часть жизни сам жил в этом образе», — говорится в некрологе. Золотов собирался приехать на Пятый Юбилейный Фестиваль, но не успел.

Артист являлся инициатором фестивального движения. Администратор фестиваля Светлана Соловьёва в разговоре с поклонниками уточнила, что долгое время Золотов болел диабетом, а причиной смерти назвала «несчастный случай». Другие обстоятельства гибели пародиста на данный момент не раскрываются.

На днях стало известно, что умер народный артист Белоруссии оперный певец Владимир Экнадиосов. Певцу было 78 лет.