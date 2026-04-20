Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 11:43

Самый известный двойник Пугачёвой Алексей Золотов умер в 57 лет

Алексей Золотов и Алла Пугачева. Обложка © «База Артистов», © ТАСС / Вадим Тараканов

«Официальный» двойник Аллы Пугачёвой Алексей Золотов скончался в возрасте 57 лет. О смерти артиста сообщила пресс-служба арт-фестиваля «Пугачёвская весна».

Пародист прославился благодаря поразительному вокальному сходству с примадонной. В своих выступлениях он общался со зрителями живым голосом, который был почти неотличим от голоса Аллы Борисовны.

«Лёша был очень талантливым и добрым человеком. Он очень-очень любил Аллу Борисовну, чувствовал её как никто другой, поскольку большую часть жизни сам жил в этом образе»,говорится в некрологе. Золотов собирался приехать на Пятый Юбилейный Фестиваль, но не успел.

Артист являлся инициатором фестивального движения. Администратор фестиваля Светлана Соловьёва в разговоре с поклонниками уточнила, что долгое время Золотов болел диабетом, а причиной смерти назвала «несчастный случай». Другие обстоятельства гибели пародиста на данный момент не раскрываются.

На днях стало известно, что умер народный артист Белоруссии оперный певец Владимир Экнадиосов. Певцу было 78 лет.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar