15 апреля, 09:49

Умер народный артист Белоруссии оперный певец Владимир Экнадиосов

Владимир Экнадиосов. Обложка © ТАСС / Фотохроника ТАС / Межевич Владимир

Народный артист Белорусской ССР оперный певец Владимир Экнадиосов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.

«Коллектив министерства культуры скорбит в связи со смертью народного артиста БССР, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, оперного певца, режиссёра и педагога Владимира Экнадиосова. Выдающийся деятель искусства ушёл из жизни 14 апреля на 79-м году», говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что творческий путь артиста стал весомым вкладом в национальную культуру. Наряду со сценической деятельностью, он посвящал себя воспитанию талантливой молодёжи, передавая богатый профессиональный опыт, а светлая память о нём, как об эталоне оперного мастерства и мудром учителе навсегда останется вписана в историю белорусского искусства.

Экнадиосов родился 8 мая 1947 года в селе Алексеевка Ростовской области. С 1978 по 1995 год он был солистом Большого театра Белоруссии, а с 2002 года — его режиссёром.

Умер молдавский актёр и «король юмора» Георге Урски
Умер молдавский актёр и «король юмора» Георге Урски

Накануне стало известно, что в Лос-Анджелесе на 95-м году ушла из жизни Валери Ли, остававшаяся предпоследней из ныне живых участников съёмок легендарной ленты «Волшебник страны Оз» (1939). Актриса, появившаяся на свет в Лос-Анджелесе 14 декабря 1931 года под фамилией Валери Шепард, попала на студию MGM в семилетнем возрасте.

Юрий Лысенко
