14 апреля, 17:49

Умерла актриса из «Волшебника страны Оз», сыгравшая жевуна

Обложка © Kinopoisk / Кадр из фильма «Волшебник страны Оз» (1939 год), режиссёры Виктор Флеминг, Кинг Видор, сценарий Флоренса Райэрсона, Эдгара Аллана Вулфа, Джорджа Кьюкора

В Лос-Анджелесе на 95-м году жизни скончалась Валери Ли, предпоследняя из доживших до наших дней актёров, сыгравших в легендарной картине «Волшебник страны Оз» 1939 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на автора книги «Жевуны из Оз» Стивена Кокса.

Актриса, урождённая Валери Шепард, появилась на свет в Лос-Анджелесе 14 декабря 1931 года. На момент съёмок на студии MGM ей было всего семь лет. В фильме артистка была облачена в розово-лиловое платье и шляпу. Вместе с другими жевунами она танцевала, выводя главную героиню Дороти (Джуди Гарленд) из страны Оз.

После «Волшебника страны Оз» Ли снялась в нескольких короткометражных комедиях. Она была замужем за Робертом Хейнсом с 1949 года вплоть до его кончины в 2002 году, у пары осталось трое детей.

По словам Кокса, Присцилла Монтгомери Кларк (96 лет), тоже исполнившая роль жевуна, теперь остаётся последней из ныне живущих актёров, принимавших участие в создании этой киноленты.

Накануне стало известно, что на 83-м году ушёл из жизни кинооператор «Мосфильма» Игорь Бек. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Его сгубила сердечная недостаточность.

