14 апреля, 11:42

Умерла чемпионка Олимпийских игр 1960 года Людмила Лысенко

Обложка © Wikipedia

Скончалась олимпийская чемпионка 1960 года Людмила Лысенко. Об этом сообщается на сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.

Спортсменке был 91 год. Причины смерти не раскрываются. Спортсменка родилась в Краснодарском крае. После завершения спортивной карьеры долго жила в Киеве.

Лысенко вошла в историю благодаря победе на Олимпийских играх в Риме, где завоевала золото в беге на 800 метров. На этой дистанции она также устанавливала мировой рекорд (2:04.3). Помимо олимпийского успеха, в её активе есть бронзовая медаль чемпионата Европы 1954 года.

Кинооператор «Мосфильма» Игорь Бек умер в возрасте 82 лет

Ранее сообщалось, что в Великобритании на 88-м году жизни умер актёр Джон Нолан — дядя режиссёра Кристофера Нолана. Он получил известность благодаря ролям в фильмах «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк», а также в сериале «В поле зрения».

