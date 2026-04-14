Умерла чемпионка Олимпийских игр 1960 года Людмила Лысенко

Скончалась олимпийская чемпионка 1960 года Людмила Лысенко. Об этом сообщается на сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.

Спортсменке был 91 год. Причины смерти не раскрываются. Спортсменка родилась в Краснодарском крае. После завершения спортивной карьеры долго жила в Киеве.

Лысенко вошла в историю благодаря победе на Олимпийских играх в Риме, где завоевала золото в беге на 800 метров. На этой дистанции она также устанавливала мировой рекорд (2:04.3). Помимо олимпийского успеха, в её активе есть бронзовая медаль чемпионата Европы 1954 года.

