Кинооператор «Мосфильма» Игорь Бек умер в возрасте 82 лет

На 83-м году жизни скончался кинооператор «Мосфильма» Игорь Бек. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«11 апреля 2026 года ушёл из жизни наш коллега – член Союза кинематографистов России, кинооператор Игорь Донатович Бек», – говорится в сообщении союза.

Бек родился 13 января 1944 года в Красноярске. В 1970 году окончил ВГИК. Работал на студиях Министерства обороны и научно-популярного кино, а с 1977 года – на киностудии «Мосфильм».

За свою карьеру он сотрудничал с режиссёром Андреем Смирновым над фильмом «Верой и правдой», с Иваном Киасашвили – над картиной «Дамы приглашают кавалеров», с Юрием Кушнерёвым – над лентой «Мой любимый клоун» и другими проектами.

«Мы прощаемся с нашим коллегой и другом – замечательным кинооператором, прекрасным, душевным человеком. Приносим самые искренние соболезнования родным Игоря Донатовича и его многочисленным друзьям», – заключили в союзе.

Ранее Life.ru писал, что в Великобритании на 88-м году жизни скончался киноактёр Джон Нолан, родной дядя режиссёра Кристофера Нолана. Широкая слава пришла к нему благодаря ролям в блокбастерах «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк», а также в сериале «В поле зрения».