Умер молдавский актёр и «король юмора» Георге Урски

В Молдавии на 78-м году жизни скончался известный актёр и юморист Георге Урски. О смерти артиста сообщила его семья в социальной сети.

«После долгих лет борьбы за жизнь его душа наконец обрела покой. Прими его, Господи, в свой мир и свет», — говорится в сообщении близких.

Урски, которого в республике называли «королём юмора», был знаковой фигурой национальной культуры. Он окончил «Щуку» в 1969 году, учился с Константином Райкиным и Яном Арлазоровым, затем вернулся в Кишинёв в театр «Лучафэрул».

Артист писал пьесы, снимал кино («Кто нанимает, тот и платит», «Ой, ой, не наливай»). В 2011 году он перенёс тяжёлый инсульт и был вынужден уйти со сцены. Урски удостоен звания Народного артиста Молдавии, ордена Республики и Национальной премии.

Ранее в Великобритании на 88-м году жизни скончался актёр Джон Нолан, дядя режиссёра Кристофера Нолана и сценариста Джонатана Нолана. Он известен по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк», а также сериалам «В поле зрения» и «Дюна: Пророчество».