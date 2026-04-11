Скончался Алексей Наумов, сыгравший в «Следствие ведут знатоки» и «Бег»

На 66-м году жизни не стало актёра Алексея Наумова. О его смерти 10 апреля сообщила народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова на своей странице во «ВКонтакте».

«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — написала она.

Наумов родился в 1960 году в творческой семье: его мать — актриса Эльза Леждей, отец — режиссёр Владимир Наумов. В детстве он снимался в кино: в 1970 году исполнил роль Петьки Щеглова в исторической драме «Бег», а в 1972-м — Серёжи в детективном сериале «Следствие ведут знатоки».

Несмотря на ранний старт в кино, Наумов не стал связывать жизнь с актёрской профессией. После школы он поступил в Ленинградскую академию художеств на факультет истории и теории искусства. В итоге он посвятил себя искусствоведению и книжному дизайну, став признанным экспертом и консультантом: оформлял художественные альбомы, выставочные каталоги и монографии о живописцах.

