Актриса «Невского» и «Праведника» умерла после продолжительной болезни

Актриса театра и кино Галина Козулина, которая получила широкую известность по ролям в сериалах «Невский» и «Великолепная пятёрка», ушла из жизни в 68 лет после затяжной болезни. Об этом сообщил Союз театральных деятелей Республики Карелия.

«Галина Эльбрусовна была светлым, честным, энергичным и неравнодушным человеком. Союз театральных деятелей Карелии и вся театральная общественность республики приносят глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и подопечным Галины Козулиной», – заявили коллеги.

В союзе отметили, что разделяют с ними всю тяжесть постигшего их личного горя. Светлая память о Козулиной будет храниться в сердце каждого, кто выходил с ней на сцену, кто знал её и любил, заключили там.

Галина Козулина — выпускница Свердловского театрального училища. Она выходила на сцену в театрах Магнитогорска, Читы, Орла, Воркуты и Архангельска. Но больше всего ролей — около сорока — актриса сыграла в Русском театре драмы в Петрозаводке. Козулина известна и в качестве волонтёра. Она была руководителем и членом совета «Ассоциации общественных организаций инвалидов Карелии».

Ранее сообщалось, что на 75-м году жизни скончался Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России и ведущий актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Артист долгое время боролся с тяжёлой болезнью. Яковлев окончил ГИТИС в 1975 году, а с 1979 года служил в псковском театре. В 2006 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.