Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 апреля, 00:02

Умер британский актёр Джон Нолан, дядя Кристофера Нолана

Обложка © Кадр из сериала «В поле зрения», режиссёры Крис Фишер, Ричард Льюис, Фред Туа, сценаристы Грег Плэджман, Денис Зе, Аманда Сигел / Kinopoisk

В Великобритании на 88-м году жизни скончался киноактёр Джон Нолан. Печальное известие подтвердила местная газета Herald.

Артист ушёл из жизни в субботу. Издание не приводит подробностей произошедшего.

Кинокарьера Нолана стартовала в конце 1960-х. За десятилетия творчества он успел сняться в десятках картин.

Широкая слава пришла к нему благодаря ролям в блокбастерах: «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк», «Преследование». Также он снимался в сериалах «В поле зрения», «Дюна: Пророчество».

Покойный приходится родным дядей знаменитому режиссёру Кристоферу Нолану, а также сценаристу Джонатану Нолану.

BannerImage
