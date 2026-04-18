Актриса из «Багровых рек» Надя Фарес умерла после сердечного приступа в бассейне

Французская актриса марокканского происхождения Надя Фарес, известная по роли Фанни Феррейры в культовом триллере «Багровые реки», скончалась на 57-м году жизни. Трагедия произошла после несчастного случая в Париже. Об этом написало агентство AFP со ссылкой на родственников знаменитости.

11 апреля Фарес потеряла сознание прямо в бассейне частного спортивного комплекса. Очевидцы и прибывшие медики оказали ей первую помощь, после чего экстренно госпитализировали в больницу Питье-Сальпетриер. Врачи ввели пациентку в искусственную кому.

Однако спасти знаменитость не удалось. В пятницу, 17 апреля, её сердце остановилось. О смерти кинозвезды сообщили дочери Силия и Шана Чесман. По их словам, причиной стал обширный сердечный приступ.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Нади Фарес. Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери», — говорится в заявлении девушек.

Они назвали мать своей лучшей подругой и примером для подражания.

Надя родилась в Марракеше 20 декабря 1968 года. Её фильмография включает картины «Подруги моей жены», «Штормовое предупреждение», сериалы «Марсель» и «Обещание». С 2002 года она была замужем за известным продюсером Стивом Чесманом («Перевозчик», «Гнев человеческий»). Сейчас семья готовится к прощанию.

