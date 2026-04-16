Актриса Джой Хэрмон из «Хладнокровного Люка» умерла после борьбы с пневмонией

В Лос-Анджелесе скончалась голливудская актриса Джой Хэрмон, которую зрители запомнили по ленте «Хладнокровный Люк». Как передаёт Daily Mail, причиной смерти стали осложнения, вызванные затяжной пневмонией, с которой артистка боролась несколько недель. Ей было 85 лет.

«Мы запомним Джой как всегда положительно настроенную, полную жизни и энергии женщину, которая с лёгкостью дарила радость окружающим. У неё остались трое детей и девять внуков», — сказал один из родственников легенды.

Те, кто общался с Хэрмон, отмечали, что актриса никогда не жаловалась на ухудшение здоровья. С 2003 года она владела и руководила пекарней Aunt Joy’s Cakes в калифорнийском Бербанке, где трудилась вплоть до того момента, как попала в больницу. Примерно за пару недель до смерти Джой оказалась в медучреждении, где врачи определили у неё воспаление лёгких, а затем перевели в реабилитационный центр.

Инсайдер также поведал, что Хэрмон продолжала верить в лучшее и думала о том, как вернётся к приготовлению пирожных и тортов. После того как доктора сообщили, что спасти её уже не получится, родные приняли решение вывезти артистку из хосписа, чтобы она могла провести последние часы жизни в родных стенах.

Всемирную известность Хэрмон получила благодаря работе в картине «Хладнокровный Люк». Будущая актриса появилась на свет 1 мая 1940 года в Джексон-Хайтс, который находится в штате Нью-Йорк, а позже вместе с родными перебралась в Коннектикут. Карьера стартовала у звезды ещё в трёхлетнем возрасте — девочку приглашали для съёмок в глянцевые издания. В более взрослые годы ей удалось дойти до финала состязания «Мисс Коннектикут», а затем она пополнила ряды актёрской труппы бриджпортского театра. На подмостках Бродвея Джой впервые выступила в 1958 году, сыграв в комедии под названием «Заработай миллион».

