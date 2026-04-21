Лобовое стекло треснуло в кабине пилотов самолёта, летевшего из Москвы на Пхукет

Лобовое стекло треснуло в кабине пилотов Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы на Пхукет (Таиланд). По данным SHOT, самолёт срочно вернулся в столицу РФ через 3 часа после вылета.

«Боинг» вылетел из Внуково поздно вечером 20 апреля. Спустя примерно полтора часа борт развернулся в небе над Самарской областью и полетел в обратную сторону — лопнуло лобовое стекло. Лайнер не подавал сигнал бедствия и благополучно сел во Внуково, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Через 3 часа пассажиров отправили в Таиланд резервным бортом.