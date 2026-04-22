Временные ограничения ввели ещё в двух аэропортах России

Росавиация ввела новые ограничения на полёты. Аэропорты Тамбова и Пензы приостановили приём и выпуск самолётов. Воздушные гавани временно не работают. Об этом сообщили в федеральном агентстве. Число закрытых аэропортов в России ночью 22 апреля возросло до четырёх.

В Росавиации пояснили, что аэропорты Тамбов (Донское) и Пенза перестали принимать и выпускать самолёты, чтобы обезопасить полёты. Сроки возобновления работы аэродромов зависят от ситуации с безопасностью в регионах. Пассажирам стоит следить за информацией на электронных табло аэровокзалов. Расписание рейсов может меняться.

Ранее аналогичные ограничения ввели аэропорт Волгоград и авиаузел Саратов (Гагарин). В этих регионах воздушное пространство закрыли сразу после полуночи.