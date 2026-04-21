Россиян могут задержать за отказ показать смартфон пограничнику в аэропорту

Отказ россиянина показать пограничникам переписки в телефоне или на ноутбуке при въезде в страну может обернуться вполне конкретными последствиями, которые в беседе с kp.ru раскрыла адвокат Мария Ярмуш. По её словам, с иностранцами ситуация предельно ясна: если человек не желает предоставлять свои гаджеты для досмотра, его попросту не пустят в РФ.

А вот запретить въезд на родину собственному гражданину пограничники не вправе, равно как и принудительно изучать его переписки. Они могут лишь обратиться к нему с соответствующей просьбой. Однако надеяться на то, что удастся легко отделаться, ссылаясь на конституционное право, не стоит. За отказ сотрудник правопорядка имеет полное право задержать гражданина на срок до 48 часов, на основании статьи 14 закона «О полиции».

«Основание — подозрение в совершении преступления. За это время можно подготовить судебное решение, а гражданин может обратиться за помощью к адвокату», — отметила юрист.

К слову, порог в 10 тысяч рублей задолженности может обернуться запретом на покидание страны. Ограничение действует прежде всего для тех, кто не платит алименты, а также уклоняется от возмещения вреда здоровью, выплат в связи с потерей кормильца либо компенсаций имущественного ущерба или морального вреда.