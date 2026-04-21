Алименты, налоги, штрафы: Назван порог долга, при котором могут не выпустить за границу

Порог в 10 тысяч рублей задолженности может обернуться запретом на покидание страны, предупредил юрист Илья Русяев. По его словам, ограничение действует прежде всего для тех, кто не платит алименты, а также уклоняется от возмещения вреда здоровью, выплат в связи с потерей кормильца либо компенсаций имущественного ущерба или морального вреда, наступившего из-за преступления.

Иная ситуация с налогами, штрафами ГИБДД, коммунальными платежами и кредитами, при которых выезд за рубеж перекроют при сумме от 30 тысяч рублей. Однако если задолженность не погасить в течение двух месяцев после того, как истёк срок на добровольное погашение, минимальная планка также опускается до 10 тысяч.

Автоматически выезд из страны не закрывает ни один долг, даже вступившее в законную силу судебное решение. Ограничительная мера появляется лишь тогда, когда судебный пристав в рамках уже запущенного исполнительного производства выносит отдельное постановление о запрете. Проверить его наличие можно в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

Тем, кто собрался в поездку и вдруг обнаружил за собой долг, стоит помнить, что платёжная квитанция и даже копия документа о снятии запрета не дают права на пересечение границы. Запрет сохраняется до тех пор, пока информация не обновится в системе пограничного контроля, а на этот процесс может уйти целый рабочий день, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».

