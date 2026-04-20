Россиянам массово отказывают в займах: В ГД объяснили, почему это хорошо

Доля одобренных заявок в микрофинансовых организациях обвалилась до рекордного минимума. Для новых клиентов — до 17%, для повторных — до 70%. Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru объяснил, почему это не кризис, а позитивный сигнал для граждан.

Снижение доли одобренных заявок — это не случайность и не кризис, а закономерный результат последовательной работы Центрального банка по зачистке рынка от недобросовестных практик. Это хорошая новость для миллионов граждан. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Кгмитета по бюджету и налогам

С 1 апреля 2026 года микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки только на основе официальных данных из ФНС и Социального фонда. «Серые» доходы больше не учитываются. Также действует обязательный период охлаждения: для займов от 50 до 200 тысяч рублей — четыре часа, свыше 200 тысяч — 48 часов. Это исключает возможность взять деньги импульсивно.

Одобрение повторных заявок в 2026 году снизилось на 9 процентных пунктов — заметно сильнее, чем по новым клиентам. Это связано с тем, что повторные заёмщики часто находятся в долговой спирали, оформляя новые займы для погашения старых. Центральный банк напрямую ограничил долю таких кредитов в портфелях МФО.

«Если раньше МФО могли выдавать займы тем, у кого долговая нагрузка превышала 80%, то теперь на такие операции введены жёсткие лимиты. Именно поэтому одобрение повторных заявок резко снизилось», — пояснил депутат.

При этом Панеш предупреждает о риске ухода части заёмщиков к нелегальным кредиторам — так называемым «чёрным займодавцам», которые не подчиняются законам и используют криминальные методы взыскания. Он призывает усилить контроль за такими сервисами и активнее информировать граждан о рисках.

Во втором квартале полностью заработает система расчёта долговой нагрузки через «Цифровой профиль», что ещё больше ужесточит требования к заёмщикам. Кроме того, Банк России рассматривает возможность снижения предельной переплаты по микрозаймам «до зарплаты» — сейчас она может достигать 292% годовых.

«Падение одобрений по микрозаймам — это не плохая новость для населения, а хорошая. Это означает, что люди реже берут кабальные займы, которые загоняют их в долговую яму», — подчеркнул Панеш.

По данным Центрального банка, средняя переплата по микрозайму в 2025 году составляла до 200% годовых. Человек, взяв 10 тысяч рублей на месяц, возвращал 12–13 тысяч. При просрочке долг мог вырасти в разы. Снижение доступности микрозаймов вынуждает людей искать альтернативы: обращаться в банки за более дешёвыми кредитами, копить или занимать у родственников.

