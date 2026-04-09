Более 26 млн россиян установили самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги»

Свыше 26 миллионов жителей России оформили через портал «Госуслуги» самозапрет на выдачу новых кредитов и займов. Об этом вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко доложил президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече.

Самозапрет блокирует выдачу денег даже при личном визите в банк, если клиент не снимет ограничение заранее. Снять запрет можно также через «Госуслуги», но процедура занимает время — это сделано для дополнительной защиты от злоумышленников, которые могут получить доступ к аккаунту. Напомним, сервис заработал с 1 марта 2025 года.

Ежемесячно порядка миллиона россиян добровольно запрещают себе брать кредиты, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Она также предложила законодательно обязать банки предлагать клиентам эту услугу при каждом оформлении займа.