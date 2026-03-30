30 марта, 13:42

Самозапрет на видеоигры может появиться в России

В Госдуме предложили распространить механизм самозапрета на компьютерные игры. Инициатива направлена на борьбу с зависимостью и может работать по аналогии с уже существующими ограничениями.

«Сегодня одной из серьёзных проблем становятся компьютерные игры. Для многих это уже форма зависимости, с которой сложно справиться самостоятельно. Поэтому стоит рассмотреть возможность введения самозапрета и в этой сфере», — цитирует ТАСС депутата Госдумы Дмитрия Гусева.

Сейчас в России действует система самозапрета на кредиты, а с 1 сентября 2026 года заработает похожий механизм для участия в азартных играх. Новый подход предлагают применить и к геймингу.

Авторы идеи считают, что человек должен иметь возможность самостоятельно ограничить доступ к играм, если не может справиться с зависимостью. Речь идёт о добровольной блокировке как форме защиты.

Услуга по установке самозапретов на кредиты пользуется спросом. Каждый месяц его устанавливают более 1 млн человек. В Госдуме считают, что нужно обязать банки предлагать клиентам такой самозапрет при оформлении кредита.

Полина Никифорова
