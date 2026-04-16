Самозапрет и бдительность: Как один шаг защитит от левых кредитов от аферистов
Юрист Хаминский призвал установить замозапрет на выдачу кредитов на «Госуслугах»
Российские рубли. Обложка © Life.ru
Мошенники могут оформить на жертву кредиты, если получат доступ к аккаунту на «Госуслугах», однако этого можно избежать, если установить самозапрет на выдачу займов. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и области Александр Хаминский.
«Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени – это установление самозапрета на кредиты на «Госуслугах», а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия», — сказал собеседник агентства «Прайм».
Чаще всего аферисты получают доступ к важным данным через кражу СМС-кода под видом «подтверждения безопасности». Поэтому эксперт не советует передавать доступ к телефону или таким приложениям третьим лицам. Также важно усилить безопасность через надёжный пароль или биометрию.
Хаминский призывает регулярно проверять кредитную историю, чтобы сразу заметить возможные подозрительные займы. А при оформлении электронной сделки с недвижимостью важно, чтобы человек заранее предоставил заявление о согласии на использование электронной подписи.
Без этого мошенники не смогут провернуть махинации, например, с квартирой удалённо. Юрист призвал к бдительности — самому важном инструменту защиты от аферистов.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram. Преступники рассылают сообщения от имени знакомых или случайных контактов с предложением якобы получить в подарок 12-месячную Premium-подписку, однако после нажатия кнопки «активировать» неизвестные получают полный доступ к данным жертвы, в том числе к банковским реквизитам.
