Самозапрет и бдительность: Как один шаг защитит от левых кредитов от аферистов

Мошенники могут оформить на жертву кредиты, если получат доступ к аккаунту на «Госуслугах», однако этого можно избежать, если установить самозапрет на выдачу займов. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и области Александр Хаминский.

«Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени – это установление самозапрета на кредиты на «Госуслугах», а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия», — сказал собеседник агентства «Прайм».

Чаще всего аферисты получают доступ к важным данным через кражу СМС-кода под видом «подтверждения безопасности». Поэтому эксперт не советует передавать доступ к телефону или таким приложениям третьим лицам. Также важно усилить безопасность через надёжный пароль или биометрию.

Хаминский призывает регулярно проверять кредитную историю, чтобы сразу заметить возможные подозрительные займы. А при оформлении электронной сделки с недвижимостью важно, чтобы человек заранее предоставил заявление о согласии на использование электронной подписи.

Без этого мошенники не смогут провернуть махинации, например, с квартирой удалённо. Юрист призвал к бдительности — самому важном инструменту защиты от аферистов.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram. Преступники рассылают сообщения от имени знакомых или случайных контактов с предложением якобы получить в подарок 12-месячную Premium-подписку, однако после нажатия кнопки «активировать» неизвестные получают полный доступ к данным жертвы, в том числе к банковским реквизитам.