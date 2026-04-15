Мошенники прячут новую уловку за подарками в Telegram, но вместо презента вас ждёт кража карт

В России появилась свежая схема обмана пользователей Telegram. Злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомых или случайных контактов с предложением якобы получить в подарок 12-месячную Premium-подписку. Достаточно нажать кнопку «Активировать» — и вместо бонуса мошенники получают полный доступ к аккаунту жертвы и её банковским реквизитам, ранее привязанным к мессенджеру. Новую аферисткую схему распознали наши коллеги Telegram-канала SHOT.

Фото © SHOT

Аферисты активно пользуются тем, что после 1 апреля оплата Premium в Telegram стала сложнее. Так одна из пострадавших — жительница Краснодарского края. Ей пришло «подарочное» предложение от незнакомого пользователя. Девушка уже собиралась нажать кнопку, но вовремя решила перезвонить отправителю. Выяснилось, что его аккаунт взломан, а в кнопке «Активировать» скрывался переход к банковским картам.

Суть схемы в том, что, заполучив один аккаунт, мошенники рассылают такие же сообщения всем его контактам. Жертв становится всё больше, а злоумышленники получают доступ к тысячам банковских счетов.

