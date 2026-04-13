Школьников заставляют участвовать в воровских схемах под угрозой убийства родителей

В Москве прокатилась волна атак мошенников на детей — злоумышленники заставляют школьников участвовать в воровских схемах под угрозой убийства их родителей. Об этом сообщает SHOT.

В одном из случаев 13-летней девочке из района Нагатинский Затон написал неизвестный в WhatsApp с аватаркой «Госуслуг». Он заявил, что её сервис взломан, и велел ждать звонка от спецслужб.

Позвонивший лжесотрудник потребовал показать по видео квартиру, заявив, что в жилище спрятаны наркотики. Увидев сейф, аферист обвинил семью в хранении запрещённых веществ и пригрозил, что родителей посадят или убьют, если девочка не оставит в подъезде дубликат ключей.

Три дня ребёнка запугивали, но она ничего не рассказывала взрослым. Когда квартира опустела, воры вскрыли сейф и похитили драгоценности (денег там не оказалось).

Позже выяснилось, что это уже третий подобный инцидент в том районе, а предыдущая кража случилась в этом же подъезде. Во всех эпизодах преступники также манипулировали детьми.

Ранее стало известно, что в России всё чаще стали фиксироваться случаи обмана граждан, когда преступники выдают себя за работников газовых служб и обходят жилые помещения. Данная схема оживает именно весной в период плановых проверок техники после зимы, чем и пользуются злоумышленники.