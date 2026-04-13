Мошенники обманули подростка на 3 миллиона и подожгли его квартиру в Москве

В Москве мошенники под видом правоохранителей обманули 17-летнего подростка и похитили из квартиры его родителей деньги и ценности на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

По данным полиции, сначала злоумышленники получили от подростка код из сообщения. Спустя неделю они снова связались с ним и, представившись силовиками, заявили, что его данные якобы попали к преступникам. Под угрозой уголовной ответственности они потребовали «содействия» и выяснили, что в квартире есть сейф.

Под их указаниями подросток оставил ключи от квартиры в подъезде и покинул дом. После этого один из злоумышленников проник в жильё, вскрыл сейф и похитил наличные в иностранной валюте и коллекцию серебряных монет.

«Затем в квартиру зашёл второй человек и по указанию кураторов поджёг помещение», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что курьеры, участвовавшие в преступной схеме, задержаны.

А ранее в МВД рассказали, как создать пароль, который будет одновременно надёжным и запоминающимся. Самые популярные пароли — простые комбинации: последовательности цифр, слово «password», имена, клички и даты. Специалисты рекомендуют составлять пароли из не связанных между собой слов (например, «ГораЛожкаКит89») или абсурдных фраз («МышьИграетНаТрубе»). Ещё один надёжный способ — разработать своё правило кодирования.