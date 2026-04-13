«Это ты на фото?» и ещё 4 фразы, которые разоблачат любого мошенника

Анализ обращений в банки и правоохранительные органы за 2026 год позволяет выделить пять фраз, с высокой вероятностью указывающих на мошенничество, рассказал «Газете.ru» эксперт в области информационной безопасности Артём Жадеев. По его словам, афериста может выдать фраза «Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан, сейчас придёт код, продиктуйте его», ведь сотрудники госструктур никогда не запрашивают коды подтверждения.

Насторожить должна и фраза «Зафиксирована попытка оформления кредита, переведите деньги на безопасный счёт», потому что безопасных счетов не существует. Кроме того, злоумышленники могут сказать «Успейте открыть инвестиционный счёт сегодня, доход гарантирован», однако гарантия дохода на бирже невозможна.

Мошенников выдаёт и фраза «С вашего счета финансируются запрещенные организации, для разбирательства соединяю с ФСБ». Сотрудники ФСБ и МВД не решают финансовые вопросы по телефону и не подключают третьих лиц. Наконец, преступники используют короткое сообщение в мессенджере «Это ты на фото?» со ссылкой, переход по которой ведёт на фишинговый сайт или запускает скачивание вредоносной программы, отметил специалист.

Ранее в МВД России заявили, что мошенников в мессенджерах чаще всего выдают сообщения, связанные с «безопасностью» аккаунта и срочными действиями. Ещё один распространённый сценарий — взломанные аккаунты знакомых.