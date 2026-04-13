В МВД раскрыли признаки мошенников в мессенджерах: как избежать уловок и спасти деньги

В МВД России заявили, что мошенников в мессенджерах чаще всего выдают сообщения, связанные с «безопасностью» аккаунта и срочными действиями. Об этом пишет ТАСС.

«Распознавание мошеннических действий возможно по ряду признаков, а именно: любые уведомления о входе с нового устройства, подозрительной активности или необходимости срочного подтверждения аккаунта, поступившие в секретный чат, или требования перейти по внешней ссылке и ввести код из СМС», — говорится в сообщении.

Ещё один распространённый сценарий — взломанные аккаунты знакомых. С них приходят просьбы проголосовать, открыть фотографии, перевести деньги или подтвердить личные данные. К таким сообщениям нередко прикладывают файлы или ссылки на установку приложений. В ведомстве советуют включить двухэтапную защиту, поставить сложный пароль и отключить автоматическую загрузку файлов.

А ранее в МВД рассказали, как создать пароль, который будет одновременно надёжным и запоминающимся. Люди всё еще часто выбирают простые пароли: цифровые последовательности, слово «password», имена, клички животных и даты рождения. Лучше использовать комбинации из несвязанных слов, например, «ЧашкаОкеанЛампа17», или придумывать абсурдные фразы, как «ЛисаНесётЗонтЧерезБалкон». Также рекомендуется придумать свой способ кодирования.