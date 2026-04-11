Мошенники массово кидают флористов через «подарок» в цветах

Злоумышленники придумали хитроумный способ обмана, жертвами которого становятся сотрудники цветочных магазинов. Суть преступного плана заключается в просьбе вложить в букет конверт с наличными. Взамен преступники отправляют поддельный чек, имитирующий оплату, и скрываются. Об этом сообщил источник «Рен-ТВ».

Свежий случай произошёл с флористом из Майкопа по имени Лаура. Клиенты заказали композицию и попросили дополнить её 20 тысячами рублей. Подобные просьбы в цветочном бизнесе не редкость, так как заказчики часто хотят порадовать близких, находясь далеко, и заранее переводят средства на покупку подарка.

Аферисты прислали фиктивный платёжный документ, подтверждающий перевод полной суммы на расчётный счёт торговой точки. Курьер забрал заказ, а спустя сутки в салон позвонили «покупатели». Они заявили, что ошибочно перечислили лишние 20 тысяч, и потребовали вернуть разницу.

Однако директор магазина Екатерина заподозрила неладное, так как деньги на счет так и не поступили. Когда курьер снова прибыл в салон, руководительница решила лично сопровождать его, чтобы разобраться в ситуации. В итоге, поняв, что их раскусили, посыльный просто вернул предпринимательницу обратно.

Как выяснилось, такая схема затрагивает и доставщиков. В других ситуациях, забрав цветы, посредник получает от «заказчика» сообщение о трагедии в семье. Якобы букет больше не нужен, поэтому его предлагают оставить себе, а из конверта взять небольшую сумму. Остальные деньги просят перевести на карту «родственникам», что и становится финалом кражи.

