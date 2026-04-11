11 апреля, 03:46

Россиян предупредили о новой схеме мошенников: QR-коды в бумажных квитанциях могут украсть ваши деньги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

Злоумышленники всё чаще используют QR-коды для обмана граждан на фоне ужесточения антифрод-систем в банках. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

«Уже 18% россиян заявили, что за последний год сталкивались с попытками мошенничества с использованием QR-кодов: обмануть пытались либо их самих, либо родственников и друзей», — сказано в материале.

Самым распространённым каналом доставки стали поддельные бумажные квитанции, которые 44 процента респондентов обнаруживали в своих почтовых ящиках. Ещё 31 процент опрошенных получали подобные уведомления по электронной почте, а 25 процентов — в мессенджерах и соцсетях. Каждый восьмой (12 процентов) участник исследования пытался оплатить фальшивые квитанции.

Рост популярности схем с QR-кодами связан с тем, что банковские системы стали эффективнее выявлять подозрительные операции, объясняют эксперты.

На «Госуслугах» появится «красная кнопка» для жалоб на мошенников

Ранее юрист предупредил, что мошенники начали продавать фейковые акции космических компаний перед Днём космонавтики 12 апреля. Злоумышленники предлагают инвестировать в проекты, которых не существует. Речь идёт о добыче ресурсов в космосе, строительстве орбитальных объектов и других инициативах. Для привлечения внимания они используют громкие формулировки и обещания высокой прибыли.

Виталий Приходько
