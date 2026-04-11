Россиян предупредили о новой схеме мошенников: QR-коды в бумажных квитанциях могут украсть ваши деньги

Злоумышленники всё чаще используют QR-коды для обмана граждан на фоне ужесточения антифрод-систем в банках. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

«Уже 18% россиян заявили, что за последний год сталкивались с попытками мошенничества с использованием QR-кодов: обмануть пытались либо их самих, либо родственников и друзей», — сказано в материале.

Самым распространённым каналом доставки стали поддельные бумажные квитанции, которые 44 процента респондентов обнаруживали в своих почтовых ящиках. Ещё 31 процент опрошенных получали подобные уведомления по электронной почте, а 25 процентов — в мессенджерах и соцсетях. Каждый восьмой (12 процентов) участник исследования пытался оплатить фальшивые квитанции.

Рост популярности схем с QR-кодами связан с тем, что банковские системы стали эффективнее выявлять подозрительные операции, объясняют эксперты.

Ранее юрист предупредил, что мошенники начали продавать фейковые акции космических компаний перед Днём космонавтики 12 апреля. Злоумышленники предлагают инвестировать в проекты, которых не существует. Речь идёт о добыче ресурсов в космосе, строительстве орбитальных объектов и других инициативах. Для привлечения внимания они используют громкие формулировки и обещания высокой прибыли.