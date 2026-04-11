Мошенники продают акции фейковых космических компаний перед Днём космонавтики

Мошенники начали продавать фейковые акции космических компаний перед Днём космонавтики 12 апреля. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков, пишет РИА «Новости». Злоумышленники предлагают инвестировать в проекты, которых не существует. Речь идёт о добыче ресурсов в космосе, строительстве орбитальных объектов и других инициативах. Для привлечения внимания они используют громкие формулировки и обещания высокой прибыли.

«Распространенная схема мошенников - продажа »акций« несуществующих космических компаний или фьючерсов на будущие космические ресурсы. Мошенники предлагают инвестировать в добычу полезных ископаемых на астероидах, строительство орбитальных отелей или разработку частных космических станций», — рассказал член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.

По словам Курбакова, мошенники часто прикрываются именами реальных компаний. Они создают иллюзию легальности и обещают доходность в тысячи процентов. Также злоумышленники предлагают приобрести права на будущую добычу платины на астероидах. Юрист добавил, что аферисты запускают псевдокраудфандинговые кампании. Они используют презентации с участием якобы известных специалистов и демонстрируют поддельные разработки. Таким образом они убеждают людей вложить деньги.

Он подчеркнул, что особую опасность представляют предложения с немедленной оплатой. Также риск несут запросы на передачу персональных данных. По его словам, такие схемы направлены на быстрый вывод средств.

«Необходимо быть предельно осторожными с предложениями, требующими немедленной оплаты или предоставления персональных данных, а также проверять предложения с «гарантированным» высоким доходом», — заключил Курбаков.

Ранее в России зафиксировали рост мошеннических схем, связанных с Пасхой. Злоумышленники рассылали фишинговые открытки и вредоносные файлы под видом поздравлений. Эксперты отмечали, что даже сообщения от знакомых могут быть опасны. Их аккаунты могли взломать и использовать для рассылки. Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и использовать только проверенные источники информации.