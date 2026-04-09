На «Госуслугах» появится «красная кнопка» для жалоб на мошенников

На портале «Госуслуги» планируют внедрить функцию «красной кнопки», с помощью которой пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Идти писать заявление или куда-то обращаться — это время, которое как раз играет в пользу [мошенников]. И мы как раз набор вот таких мер сейчас предлагаем. Нажатие «красной кнопки» на госуслугах, чтобы сразу все понимали, включая банки и операторов связи, что сработал мошенник», — сказал Григоренко.

Новый механизм должен позволить мгновенно оповещать банки и операторов о подозрительных действиях, чтобы блокировать переводы и номера злоумышленников в реальном времени.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Григоренко поручил доработать механизм возмещения ущерба пострадавшим от мошенников, отметив, что это необходимо сделать. А на заседании коллегии МВД президент призвал активизировать возмещение ущерба пострадавшим от мошенников, назвав этот вопрос крайне чувствительным для людей, потерявших накопления и оказавшихся в долговой зависимости.