Путин приказал активней возмещать потерпевшим ущерб от мошенников

Президент России Владимир Путин призвал на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел активизировать работу по возмещению ущерба пострадавшим от мошенников. По его словам, для людей, потерявших накопления и оказавшихся в долговой зависимости, это крайне чувствительный и острый вопрос.