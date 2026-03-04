Путин приказал активней возмещать потерпевшим ущерб от мошенников
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин призвал на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел активизировать работу по возмещению ущерба пострадавшим от мошенников. По его словам, для людей, потерявших накопления и оказавшихся в долговой зависимости, это крайне чувствительный и острый вопрос.
«Добавлю, что важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим (от мошенников, — Приме. Life.ru)», — отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел усилить профилактику агрессии среди подростков. Глава государства отметил, что случаи агрессивного поведения несовершеннолетних в учебных заведениях и общественных местах вызывают у него особое беспокойство.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.