Мошенники начали заманивать россиян «горящими турами» на весну

Мошенники стали массово обманывать россиян при покупке путёвок в Турцию и Египет. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты создают сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров в соцсетях. Потенциальным жертвам предлагают скидки на горящие туры в популярные страны, требуя 100-процентную предоплату. После перевода денег мошенник исчезает, а страницу блокируют.

«Туристы охотно откликаются на предложения вроде «всё включено по низкой цене». Но чаще всего такие акции оказываются ловушкой для доверчивых покупателей», — отметили эксперты в беседе с РИА «Новости».

Специалисты советуют покупать путёвки только через проверенные агентства и официальные платформы крупных операторов. Важно проверить наличие компании в реестре и договора страхования ответственности. Главный сигнал опасности — требование перевести полную сумму на карту частного лица, а не на расчётный счёт юрлица.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники на фоне обострения на Ближнем Востоке продают российским туристам несуществующие билеты из Дубая в Оман за $1000. Аферисты ссылаются на большой спрос и требуют предоплату, после чего перестают выходить на связь.