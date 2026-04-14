Россиян научили отличать «уведомления» мошенников от настоящих

Регулярные сообщения от государственных органов давно стали привычной частью жизни, письмо с названием ведомства уже не вызывает настороженности, чем активно пользуются мошенники, маскируя свои «уведомления» под официальную переписку, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Главный признак фальшивки, по его словам, — несоответствие установленному порядку. Госорганы действуют через утверждённые процедуры и никогда не требуют от граждан действий, которые в них не вписываются. Если в письме появляется просьба выйти за эти рамки — это попытка получить доступ к данным. Первым делом нужно проверить адрес отправителя: у каждого ведомства есть свои домены, и любая лишняя буква или непривычное окончание выдают подделку.

Ведомства не собирают через электронную почту пароли, коды подтверждения и реквизиты карт, не предлагают срочно пройти по ссылке, чтобы «избежать блокировки». Официальные процедуры всегда предполагают разумные сроки и возможность проверить информацию через альтернативные каналы, тогда как в подделках часто используют сценарий с ограниченным временем и угрозой санкций.

«Лучше самостоятельно зайти на официальный сайт ведомства или в используемый государственный сервис. Если информация настоящая, она будет доступна и там. Если её нет — перед вами попытка обмана», — отметил доктор юридических наук в интервью RT.

Ранее в МВД России заявили, что мошенников в мессенджерах чаще всего выдают сообщения, связанные с «безопасностью» аккаунта и срочными действиями. Ещё один распространённый сценарий — взломанные аккаунты знакомых.