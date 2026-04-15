16-летняя школьница подожгла машину полицейских по наводке мошенников
В Чебоксарах подростка обвинили в поджоге машины полиции по делу о теракте
Обложка © Telegram / Следком
В Чебоксарах возбудили уголовное дело в отношении 16-летней девушки после поджога служебного автомобиля полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете. По версии следствия, в начале апреля подросток действовала под влиянием неизвестных из интернета. Утверждается, что через мессенджер ее убедили, будто она помогает спецслужбам.
Как заявили в СК, девушка проникла на закрытую стоянку транспортной полиции и подожгла служебный автомобиль УАЗ с помощью горючей смеси. Машине был причинен значительный ущерб.
Видео © Telegram / Следком
Подозреваемую задержали на месте. Ей предъявлено обвинение по статье о террористическом акте. Сейчас следствие совместно с ФСБ и МВД устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также тех, кто мог стоять за организацией преступления.
В ведомстве отдельно заявили, что злоумышленники продолжают вовлекать подростков через интернет в противоправную деятельность, используя обман и давление. Не так давно школьник поджёг банкомат в Москве по указанию мошенников, а ещё одна девочка отдала аферистам ключи от дома под угрозой убийства родителей.
