16-летняя школьница подожгла машину полицейских по наводке мошенников

В Чебоксарах возбудили уголовное дело в отношении 16-летней девушки после поджога служебного автомобиля полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете. По версии следствия, в начале апреля подросток действовала под влиянием неизвестных из интернета. Утверждается, что через мессенджер ее убедили, будто она помогает спецслужбам.

Как заявили в СК, девушка проникла на закрытую стоянку транспортной полиции и подожгла служебный автомобиль УАЗ с помощью горючей смеси. Машине был причинен значительный ущерб.

Подозреваемую задержали на месте. Ей предъявлено обвинение по статье о террористическом акте. Сейчас следствие совместно с ФСБ и МВД устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также тех, кто мог стоять за организацией преступления.