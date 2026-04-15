Врач вырезал пациенту печень вместо селезёнки — он истёк кровью насмерть

Во Флориде хирургу предъявили обвинение в непредумышленном убийстве после гибели пациента во время операции. Об этом 14 апреля сообщило агентство AP News.

«Наш долг — следовать фактам, куда бы они ни вели, без страха и предвзятости», — заявил шериф округа.

Инцидент произошёл 21 августа 2024 года в городе Дифьюниак-Спрингс. Пациент поступил на плановую операцию по удалению селезёнки, однако врач, по данным следствия, удалил ему печень. Это привело к катастрофической кровопотере и смерти прямо на операционном столе. После случившегося действие лицензии медика во Флориде приостановили, а в Алабаме начали процедуру её отзыва. В итоге он добровольно отказался от разрешения на практику.

Ранее в Англии 48-летний Павел Буковски, отец троих детей и водитель погрузчика, покончил с собой после неудачного лечения в турецкой стоматологической клинике. Мужчина польского происхождения жил в Британии около 20 лет. В январе 2025-го он полетел в Турцию лечить хронический пародонтит. В клинике ему предложили удалить зубы и поставить импланты. Но после экстракции всех зубов врачи сказали, что не могут продолжить лечение.