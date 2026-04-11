«Они ничего не сделали»: Врачи 20 минут болтали в палате на фоне умирающего пациента

В США троим сотрудникам психиатрической клиники в Вашингтоне были предъявлены обвинения в связи со смертью пациента, которому не оказывали необходимую экстренную помощь на протяжении 21 минуты. Как пишет издание Law & Crime, медики всё это время разговаривали друг с другом рядом с пациентом.

Фигурантами дела стали 37-летний Нельсон Кума, 45-летний Ричард Хонн и 68-летняя Норма Муньос-Бент. Им вменяется преступная халатность, повлёкшая гибель 58-летнего мужчины, обозначенного как Г.В. Инцидент произошёл в апреле 2020 года в Вашингтонском психиатрическом институте, где пациент находился под режимом регулярного наблюдения с обязательными осмотрами через короткие промежутки времени. Спустя два дня после поступления у него начались проблемы с дыханием, при этом он находился на матрасе на полу палаты.

В момент ухудшения состояния в помещение поочерёдно заходили сотрудники учреждения. Первый зафиксировал нарушение дыхания, однако каких-либо действий не последовало. Далее в палату вошёл второй работник, но произошло аналогичное. Позднее в палату вошла медсестра, которая ограничилась визуальной оценкой состояния и вышла.

Пациент был доставлен в больницу, где была констатирована смерть. Прокуратура округа Колумбия утверждает, что в течение как минимум 21 минуты не проводились базовые действия. Семья Г.В. подала иск в связи с его смертью.

«Суть в следующем. Эта троица не сделала ничего, чтобы помочь пациенту. Они не объявили «код синий», не проверили его пульс, не предприняли попытки сердечно-лёгочной реанимации. Они не начали реанимационные мероприятия. Они ничего не сделали. Вместо этого они болтали, ходили вокруг, не прикасаясь к нему, пока он лежал на матрасе и умирал», — подчёркивает прокурор округа Колумбия Джиннин Пирро.

В Вашингтонском психиатрическом институте оказывают стационарную и амбулаторную психиатрическую помощь взрослым и несовершеннолетним, включая программы лечения зависимостей и интенсивного наблюдения. Обвиняемые освобождены до суда. Следующее заседание назначено на 29 мая.

