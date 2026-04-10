Мужчина утопил беременную жену и двух дочерей ради женитьбы на подростке

В индийской деревне Пуннелу, расположенной на окраине Варангала, местный житель Мохаммад Азаруддин пошёл на тройное убийство, чтобы расчистить себе путь к венчанию с несовершеннолетней. Об этом пишет Times of India.

Следствие установило, что 1 апреля мужчина жестоко расправился с супругой, носившей третьего ребёнка, а также с двумя общими дочерьми. Как выяснили полицейские, родители девочки, на которой Азаруддин вознамерился жениться, дали отказ из-за того, что у него уже есть дети и беременная жена. Разозлившись, преступник отключил на ферме электричество и камеры видеонаблюдения, сбросил жертв в бассейн и удерживал под водой до наступления смерти, после чего попытался выдать случившееся за несчастный случай.

Поводом для возбуждения дела послужило обращение отца погибшей, который усомнился в случайности её утопления. В ходе следствия вскрылось, что Азаруддин уже привлекал медиков для проведения супруге подпольного аборта и нелегального определения пола будущего ребёнка.

К настоящему моменту под стражу взяты восемь человек, включая работников медицинской сферы и аптекаря, а ещё двое врачей находятся в розыске и прячутся от правосудия. Помимо этого, главному обвиняемому инкриминируют нарушение закона о защите детей от сексуальных посягательств — следствие установило, что он подталкивал несовершеннолетнюю к бракосочетанию.

